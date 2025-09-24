CotationsSections
ZOOZW
ZOOZW

0.1700 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZOOZW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1700 et à un maximum de 0.1997.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1700 0.1997
Range Annuel
0.0310 0.2887
Clôture Précédente
0.1700
Ouverture
0.1965
Bid
0.1700
Ask
0.1730
Plus Bas
0.1700
Plus Haut
0.1997
Volume
17
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
112.50%
Changement à 6 Mois
240.00%
Changement Annuel
282.02%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%