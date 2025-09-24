КотировкиРазделы
ZOOZW

0.1700 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZOOZW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1700, а максимальная — 0.1997.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.1700 0.1997
Годовой диапазон
0.0310 0.2887
Предыдущее закрытие
0.1700
Open
0.1965
Bid
0.1700
Ask
0.1730
Low
0.1700
High
0.1997
Объем
17
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
112.50%
6-месячное изменение
240.00%
Годовое изменение
282.02%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%