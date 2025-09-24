FiyatlarBölümler
Dövizler / ZOOZW
ZOOZW

0.1753 USD 0.0053 (3.12%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZOOZW fiyatı bugün 3.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1700 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1797 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.1700 0.1797
Yıllık aralık
0.0310 0.2887
Önceki kapanış
0.1700
Açılış
0.1700
Satış
0.1753
Alış
0.1783
Düşük
0.1700
Yüksek
0.1797
Hacim
7
Günlük değişim
3.12%
Aylık değişim
119.13%
6 aylık değişim
250.60%
Yıllık değişim
293.93%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%