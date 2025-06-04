CotizacionesSecciones
STEP: StepStone Group Inc - Class A

60.13 USD 0.97 (1.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de STEP de hoy ha cambiado un -1.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.60, mientras que el máximo ha alcanzado 61.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas StepStone Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
59.60 61.87
Rango anual
38.44 70.39
Cierres anteriores
61.10
Open
60.80
Bid
60.13
Ask
60.43
Low
59.60
High
61.87
Volumen
3.110 K
Cambio diario
-1.59%
Cambio mensual
-1.23%
Cambio a 6 meses
15.13%
Cambio anual
5.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B