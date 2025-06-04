Divisas / STEP
STEP: StepStone Group Inc - Class A
60.13 USD 0.97 (1.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STEP de hoy ha cambiado un -1.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.60, mientras que el máximo ha alcanzado 61.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas StepStone Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
STEP News
- Calificación de acciones de StepStone Group mejorada a Comprar por Goldman Sachs
- Goldman Sachs eleva calificación de StepStone Group a Compra por perspectivas
- StepStone Group stock rating upgraded to Buy at Goldman Sachs on growth outlook
- StepStone at Barclays Conference: Expanding Private Markets Strategy
- StepStone: The Middle Man Play On Private Equity (NASDAQ:STEP)
- StepStone Private Wealth Solutions reaches $10.2 billion AUM milestone
- StepStone Group Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:STEP)
- Evercore ISI raises StepStone Group stock price target on strong FRE growth
- StepStone Q1 FY2026 slides: AUM grows 18% despite net loss, dividend maintained
- StepStone Group Inc. (STEP) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Stepstone earnings missed by $0.91, revenue topped estimates
- Block Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Will a Strong Commercial Business Aid AIG in Q2 Earnings?
- Chime Financial to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Will Strong Credit Trading Volume Aid MarketAxess in Q2 Earnings?
- Will HIVE Digital Technologies (HIVE) Report Negative Q1 Earnings? What You Should Know
- StepStone Group Inc. (STEP) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q1 Release
- What Makes StepStone Group Inc. (STEP) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Strength Seen in StepStone Group (STEP): Can Its 6.0% Jump Turn into More Strength?
- StepStone Real Estate Named Investment Consultancy of the Year by IPE Real Estate for Fourth Consecutive Year
- Seven Stars Announces First Fund to Back the Visionaries Shaping AI’s Future
- StepStone at Morgan Stanley US Financials Conference: Strategic Insights
- STEP Energy Services Ltd. Announces Annual General Meeting Voting Results and Appointment of Board Chair and Lead Director
- StepStone Group Opens Office in Jeonju, South Korea
Rango diario
59.60 61.87
Rango anual
38.44 70.39
- Cierres anteriores
- 61.10
- Open
- 60.80
- Bid
- 60.13
- Ask
- 60.43
- Low
- 59.60
- High
- 61.87
- Volumen
- 3.110 K
- Cambio diario
- -1.59%
- Cambio mensual
- -1.23%
- Cambio a 6 meses
- 15.13%
- Cambio anual
- 5.75%
