Währungen / STEP
STEP: StepStone Group Inc - Class A
65.39 USD 5.26 (8.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STEP hat sich für heute um 8.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.68 bis zu einem Hoch von 65.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die StepStone Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STEP News
STEP on the Community Forum
Handelsanwendungen für STEP
Tagesspanne
62.68 65.53
Jahresspanne
38.44 70.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.13
- Eröffnung
- 63.53
- Bid
- 65.39
- Ask
- 65.69
- Tief
- 62.68
- Hoch
- 65.53
- Volumen
- 3.605 K
- Tagesänderung
- 8.75%
- Monatsänderung
- 7.41%
- 6-Monatsänderung
- 25.20%
- Jahresänderung
- 15.00%
