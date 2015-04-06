Divisas / REAL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
REAL: The RealReal Inc
10.45 USD 0.38 (3.77%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REAL de hoy ha cambiado un 3.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.97, mientras que el máximo ha alcanzado 10.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The RealReal Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REAL News
- Las bolsas de valores de Indonesia cerraron con subidas; el IDX Composite ganó un 0.84%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.83%
- 1stdibs.Com: No Clear Catalyst In Sight (DIBS)
- The RealReal stock price target raised to $11 from $9 at BTIG
- The RealReal, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:REAL)
- The RealReal, Inc. (REAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- UBS raises The RealReal stock price target to $8 on improved outlook
- TheRealReal Q2 2025 slides: record revenue and GMV drive stock surge
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- The RealReal (REAL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RealReal (REAL) Q2 Revenue Jumps 14%
- TheRealReal earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Central Garden (CENT) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- Teucrium Funds CEO Reveals XRP Fund Is Most Successful In 16-Year History
- Real Matters Q3 2025 slides: segment growth despite earnings miss
- Earnings call transcript: Real Matters Q3 2025 misses earnings expectations
- TheRealReal validates InvestingPro’s bearish call with 48% decline
- Reynolds Consumer Products (REYN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysis-US tariffs will be test of luxury brands’ pricing power
- US existing home sales fall more than expected in June
- Strength Seen in The RealReal (REAL): Can Its 8.8% Jump Turn into More Strength?
- The Rise Of 'Superfakes': Why Ultra-Realistic Designer Knockoffs Are Disrupting The Luxury Industry - RealReal (NASDAQ:REAL)
- We Don't Have Millions To Spend On 'Call Her Daddy' Ads, But We Do Have Ourselves": How Phoebe Gates And Sophia Kianni Built Phia Via A Podcast - PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL), eBay (NASDAQ:EBAY)
REAL on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para REAL
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (5)
Canal de trading con Asesores Expertos de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al tanto de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14,000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. - SEÑAL REAL Riesgo bajo: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Alto riesgo: https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Las instrucciones de instalación completas para que EA AI Gold Sniper funcione correctamente están actualizada
Range Breakout EA
BM Trading GmbH
4.6 (15)
A diferencia de muchos otros programas en el mercado mql5 esta es una estrategia REAL de day trading. No utiliza ninguna martingala o funcionalidades de rejilla y sigue un concepto lógico. El Range Breakout Expert Advisor se puede utilizar para operar en rangos de tiempo. El mercado a menudo encuentra su dirección en las horas de la mañana y luego sigue esta tendencia durante el día. Este asesor experto está diseñado para operar estas tendencias después de la ruptura de la mañana. Sin embargo, u
Your Last Hope
Osama Echchakery
1 (1)
¡SOLO QUEDAN 2 COPIAS DE 10 A $99! Después de eso, el precio aumentará a $199. - SEÑAL REAL: Señal en vivo de 50K: Haga clic aquí Your Last Hope es un EA confiable con una estrategia de entrada comprobada y probada a lo largo de más de 10 años de datos, que permite realizar una operación de alta calidad por día. Se centra en mantener un nivel de riesgo controlado. Relación que utiliza stop loss para todas las operaciones, sin emplear métodos riesgosos como la cuadrícula o la martingala.
Advanced Hedge
Ho Tuan Thang
4.46 (13)
¡SÓLO QUEDAN 3 EJEMPLARES DE 10 A 50 DÓLARES! Después, el precio subirá a 200 $. EA con la idea de utilizar la estrategia de "Alto Riesgo - Alta Recompensa". Usted debe utilizar la EA con el mismo capital que mi señal de comercio, retirar los beneficios con regularidad y sólo utilizar el tamaño de lote 0.01 no importa la capital. La estrategia fue Back-tested Estable desde 2016 hasta 2021 usando cada tick basado en ticks reales en MT5 usando Dukascopy Real Ticks 100% calidad tick. El comercio en
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
PROMO - Solo para los próximos 3 compradores, ¡elige un experto gratis! ¡NO SE REQUIERE RESEÑA DE 5 ESTRELLAS PARA EL REGALO! 1 - PORTFOLIO EVOLUTION asesor experto 2 - DYNAMIC PORTFOLIO asesor experto 3 - ALGOFUSION FX asesor experto INFORMACIÓN DEL BACKTEST: Debido al gran número de operaciones y a la complejidad del algoritmo, el backtest puede ser lento al iniciar, deja que el tester descargue datos del servidor del broker y comenzará Para hacer backtest correctamente, usa la configur
Dax EA
Babak Alamdar
3 (4)
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: (El EA incluye 23 estrategias distintas integradas en un potente sistema, algo que la mayoría de los vendedores dividirían en varios EAs). ¡Sólo quedan 3 copias al precio actual! Próximo precio: $799 - ¡muy pronto! Precio final: $999 NUEVO (desde $499) → Obtenga 2 Asesores Expertos GRATIS para 2 números de cuenta de trading. Compra no sólo un backtest, sino un sistema de trading real - desarrollado por un trader con 18 años de experiencia. Sin Cuadrícula. Sin Martingal
Jesus
Osama Echchakery
Hola, traders! Soy Jesús , la máquina definitiva de trading en Oro . Mi estrategia se basa en miles de patrones de velas optimizados, meticulosamente refinados para extraer las mejores configuraciones en XAUUSD . La precisión es mi base, y mi objetivo es simple: dominar el mercado del oro con precisión láser. No soy sólo un Asesor Experto, soy una fuerza implacable en el comercio de oro, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y ofrecer resultados excepcionales. Tanto si se trata de
Didi Index
Flavio Javier Jarabeck
4.8 (25)
El famoso trader y analista brasileño Didi Aguiar creó hace años un estudio con el cruce de 3 Medias Móviles Simples llamado "Agulhada do Didi", luego más tarde también fue llamado Índice Didi, como un indicador separado. El período de esas SMAs son 3, 8 y 20. Tan simple como eso, este enfoque y visión traen un fácil análisis del impulso del mercado y el cambio de tendencia a los operadores que buscan información objetiva (y visual) en sus gráficos. Por supuesto, como siempre, ningún indicador p
FREE
Rango diario
9.97 10.52
Rango anual
2.79 11.38
- Cierres anteriores
- 10.07
- Open
- 10.12
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- Low
- 9.97
- High
- 10.52
- Volumen
- 9.868 K
- Cambio diario
- 3.77%
- Cambio mensual
- 40.65%
- Cambio a 6 meses
- 93.52%
- Cambio anual
- 237.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B