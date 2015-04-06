Währungen / REAL
REAL: The RealReal Inc
10.38 USD 0.33 (3.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REAL hat sich für heute um -3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.36 bis zu einem Hoch von 10.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die The RealReal Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.36 10.65
Jahresspanne
2.79 11.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.71
- Eröffnung
- 10.65
- Bid
- 10.38
- Ask
- 10.68
- Tief
- 10.36
- Hoch
- 10.65
- Volumen
- 420
- Tagesänderung
- -3.08%
- Monatsänderung
- 39.70%
- 6-Monatsänderung
- 92.22%
- Jahresänderung
- 234.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K