PLUS: ePlus Inc
74.77 USD 1.31 (1.72%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PLUS de hoy ha cambiado un -1.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.64, mientras que el máximo ha alcanzado 77.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ePlus Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PLUS News
- ePlus en la Conferencia Virtual de Small-Cap: Cambio estratégico hacia tecnología e IA
- ePlus at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Shift to Tech and AI
- ePlus acquires Realwave to enhance AI-powered solutions portfolio
- Why Nokia Stock Popped on Wednesday
- ePlus inc. (PLUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ePlus (PLUS) Q1 Revenue Jumps 19%
- ePlus earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- ePlus (PLUS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- ePlus initiates quarterly cash dividend of $0.25 per share
- ePlus director Ben Xiang resigns from board to pursue new opportunities
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- ePlus completes sale of U.S. financing business to PEAC Solutions
- ePlus Recognized as Innovator Partner of the Year at Pure Storage Annual Pure/Partner Forum
- William Blair reiterates outperform rating on ePlus stock after divestiture
- ePlus stock rises after announcing sale of financing business
- ePlus Recognized as Lenovo North American Infrastructure Partner of the Year
- Plus500 to Sponsor Barchart.com Futures Platform - Streamlining Futures Trading Access
- ePlus Receives Nutanix Portfolio Partner of the Year Award
- ePlus Secures a Spot on CRN Solution Provider 500 List for 14th Consecutive Year
- ePlus inc. (PLUS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ePlus Q4 2025 sees EPS miss, stock dips 3.3%
- ePlus Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results
- ePlus earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
PLUS on the Community Forum
Rango diario
74.64 77.49
Rango anual
53.83 102.99
- Cierres anteriores
- 76.08
- Open
- 75.97
- Bid
- 74.77
- Ask
- 75.07
- Low
- 74.64
- High
- 77.49
- Volumen
- 697
- Cambio diario
- -1.72%
- Cambio mensual
- 4.98%
- Cambio a 6 meses
- 22.61%
- Cambio anual
- -23.91%
