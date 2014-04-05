Währungen / PLUS
PLUS: ePlus Inc
74.47 USD 0.30 (0.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLUS hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.19 bis zu einem Hoch von 76.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die ePlus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PLUS News
- EPlus-Aktionäre bestätigen Verwaltungsrat, Vergütung und Wirtschaftsprüfer auf Hauptversammlung
- EPlus shareholders re-elect board, approve executive pay and auditor at annual meeting
- ePlus auf Small-Cap-Konferenz: Strategischer Schwenk zu Technologie und KI
- ePlus at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Shift to Tech and AI
- ePlus stärkt KI-Portfolio durch Übernahme von Realwave
- ePlus acquires Realwave to enhance AI-powered solutions portfolio
- Why Nokia Stock Popped on Wednesday
- ePlus inc. (PLUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ePlus (PLUS) Q1 Revenue Jumps 19%
- ePlus earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- ePlus (PLUS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- ePlus initiates quarterly cash dividend of $0.25 per share
- ePlus director Ben Xiang resigns from board to pursue new opportunities
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- ePlus completes sale of U.S. financing business to PEAC Solutions
- ePlus Recognized as Innovator Partner of the Year at Pure Storage Annual Pure/Partner Forum
- William Blair reiterates outperform rating on ePlus stock after divestiture
- ePlus stock rises after announcing sale of financing business
- ePlus Recognized as Lenovo North American Infrastructure Partner of the Year
- Plus500 to Sponsor Barchart.com Futures Platform - Streamlining Futures Trading Access
- ePlus Receives Nutanix Portfolio Partner of the Year Award
- ePlus Secures a Spot on CRN Solution Provider 500 List for 14th Consecutive Year
- ePlus inc. (PLUS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ePlus Q4 2025 sees EPS miss, stock dips 3.3%
Tagesspanne
74.19 76.47
Jahresspanne
53.83 102.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.77
- Eröffnung
- 75.63
- Bid
- 74.47
- Ask
- 74.77
- Tief
- 74.19
- Hoch
- 76.47
- Volumen
- 669
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- 4.56%
- 6-Monatsänderung
- 22.12%
- Jahresänderung
- -24.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K