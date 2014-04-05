KurseKategorien
Währungen / PLUS
Zurück zum Aktien

PLUS: ePlus Inc

74.47 USD 0.30 (0.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLUS hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.19 bis zu einem Hoch von 76.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die ePlus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
74.19 76.47
Jahresspanne
53.83 102.99
Vorheriger Schlusskurs
74.77
Eröffnung
75.63
Bid
74.47
Ask
74.77
Tief
74.19
Hoch
76.47
Volumen
669
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
4.56%
6-Monatsänderung
22.12%
Jahresänderung
-24.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K