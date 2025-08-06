CotizacionesSecciones
LAZ
LAZ: Lazard Inc

55.64 USD 1.32 (2.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LAZ de hoy ha cambiado un 2.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.07, mientras que el máximo ha alcanzado 56.39.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
54.07 56.39
Rango anual
31.97 61.07
Cierres anteriores
54.32
Open
54.07
Bid
55.64
Ask
55.94
Low
54.07
High
56.39
Volumen
1.786 K
Cambio diario
2.43%
Cambio mensual
-0.57%
Cambio a 6 meses
28.98%
Cambio anual
9.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B