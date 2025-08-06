Divisas / LAZ
LAZ: Lazard Inc
55.64 USD 1.32 (2.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LAZ de hoy ha cambiado un 2.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.07, mientras que el máximo ha alcanzado 56.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lazard Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LAZ News
- Lynn Forester de Rothschild explora la venta de su participación en Economist Group - Bloomberg
- LAZ's August AUM Up 1.8% Sequentially: Will the Growth Trend Sustain?
- Bear of the Day: CaliberCos (CWD)
- Lazard appoints AllianceBernstein veteran Hogbin as asset management CEO
- Lazard: Floating On The M&A Tide (NYSE:LAZ)
- Wall Street hires more senior bankers as growing confidence spurs deal rebound
- Coca-Cola considers offloading Costa Coffee- reports
- T. Rowe Price's AUM Climbs 6.9% in 1H 2025: What's Driving Growth?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- Lazard reports assets under management of $253.7 billion in July
- ProAssurance Q2 Earnings Beat Estimates on Declining Expenses
- Mid Wynd seeks early renewal of share buyback authority
- Carlyle Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- PRA Group Q2 Earnings Beat Estimates on Rising Cash Collections
- Carlyle Shares Gain 4.7% as Q2 Earnings Meet Estimates, AUM Rises Y/Y
- Virtu Financial Shares Down 3.6% Despite Q2 Earnings Beat
- Do Options Traders Know Something About Lazard Stock We Don't?
- Best Income Stocks to Buy for August 6th
- New Strong Buy Stocks for August 6th
Rango diario
54.07 56.39
Rango anual
31.97 61.07
- Cierres anteriores
- 54.32
- Open
- 54.07
- Bid
- 55.64
- Ask
- 55.94
- Low
- 54.07
- High
- 56.39
- Volumen
- 1.786 K
- Cambio diario
- 2.43%
- Cambio mensual
- -0.57%
- Cambio a 6 meses
- 28.98%
- Cambio anual
- 9.53%
