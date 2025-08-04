Валюты / LAZ
LAZ: Lazard Inc
54.32 USD 0.18 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAZ за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.75, а максимальная — 54.68.
Следите за динамикой Lazard Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LAZ
- Линн Форестер де Ротшильд рассматривает продажу доли в Economist Group - Bloomberg
- Lynn Forester de Rothschild explores sale of Economist Group stake - Bloomberg
- LAZ's August AUM Up 1.8% Sequentially: Will the Growth Trend Sustain?
- Bear of the Day: CaliberCos (CWD)
- Lazard appoints AllianceBernstein veteran Hogbin as asset management CEO
- Lazard: Floating On The M&A Tide (NYSE:LAZ)
- Wall Street hires more senior bankers as growing confidence spurs deal rebound
- Coca-Cola considers offloading Costa Coffee- reports
- Coca-Cola explores sale of Costa Coffee, source says
- Coca-Cola working with bankers to explore sale of Costa Coffee, Sky News reports
- T. Rowe Price's AUM Climbs 6.9% in 1H 2025: What's Driving Growth?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- Lazard reports assets under management of $253.7 billion in July
- ProAssurance Q2 Earnings Beat Estimates on Declining Expenses
- Mid Wynd seeks early renewal of share buyback authority
- Carlyle Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- PRA Group Q2 Earnings Beat Estimates on Rising Cash Collections
- Carlyle Shares Gain 4.7% as Q2 Earnings Meet Estimates, AUM Rises Y/Y
- Virtu Financial Shares Down 3.6% Despite Q2 Earnings Beat
- Do Options Traders Know Something About Lazard Stock We Don't?
- Best Income Stocks to Buy for August 6th
- New Strong Buy Stocks for August 6th
- Sixth Street takes 38% of Italian renewable energy firm Sorgenia in $4.6 billion deal
Дневной диапазон
53.75 54.68
Годовой диапазон
31.97 61.07
- Предыдущее закрытие
- 54.14
- Open
- 54.42
- Bid
- 54.32
- Ask
- 54.62
- Low
- 53.75
- High
- 54.68
- Объем
- 1.583 K
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- -2.93%
- 6-месячное изменение
- 25.92%
- Годовое изменение
- 6.93%
