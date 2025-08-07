Währungen / LAZ
LAZ: Lazard Inc
57.21 USD 1.57 (2.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LAZ hat sich für heute um 2.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.04 bis zu einem Hoch von 57.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lazard Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LAZ News
Tagesspanne
56.04 57.67
Jahresspanne
31.97 61.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.64
- Eröffnung
- 56.32
- Bid
- 57.21
- Ask
- 57.51
- Tief
- 56.04
- Hoch
- 57.67
- Volumen
- 1.861 K
- Tagesänderung
- 2.82%
- Monatsänderung
- 2.23%
- 6-Monatsänderung
- 32.61%
- Jahresänderung
- 12.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K