Dövizler / LAZ
LAZ: Lazard Inc
56.81 USD 0.40 (0.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LAZ fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.33 ve Yüksek fiyatı olarak 57.31 aralığında işlem gördü.
Lazard Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LAZ haberleri
Günlük aralık
56.33 57.31
Yıllık aralık
31.97 61.07
- Önceki kapanış
- 57.21
- Açılış
- 57.21
- Satış
- 56.81
- Alış
- 57.11
- Düşük
- 56.33
- Yüksek
- 57.31
- Hacim
- 1.416 K
- Günlük değişim
- -0.70%
- Aylık değişim
- 1.52%
- 6 aylık değişim
- 31.69%
- Yıllık değişim
- 11.83%
21 Eylül, Pazar