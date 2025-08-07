FiyatlarBölümler
Dövizler / LAZ
LAZ: Lazard Inc

56.81 USD 0.40 (0.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LAZ fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.33 ve Yüksek fiyatı olarak 57.31 aralığında işlem gördü.

Lazard Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

LAZ haberleri

Günlük aralık
56.33 57.31
Yıllık aralık
31.97 61.07
Önceki kapanış
57.21
Açılış
57.21
Satış
56.81
Alış
57.11
Düşük
56.33
Yüksek
57.31
Hacim
1.416 K
Günlük değişim
-0.70%
Aylık değişim
1.52%
6 aylık değişim
31.69%
Yıllık değişim
11.83%
