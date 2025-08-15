Divisas / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.10 USD 0.22 (3.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GRAB de hoy ha cambiado un -3.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.91, mientras que el máximo ha alcanzado 6.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grab Holdings Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
5.91 6.13
Rango anual
3.36 6.42
- Cierres anteriores
- 6.32
- Open
- 6.12
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 5.91
- High
- 6.13
- Volumen
- 56.133 K
- Cambio diario
- -3.48%
- Cambio mensual
- 24.24%
- Cambio a 6 meses
- 36.77%
- Cambio anual
- 60.10%
