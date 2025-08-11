통화 / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.39 USD 0.04 (0.63%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GRAB 환율이 오늘 0.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.32이고 고가는 6.50이었습니다.
Grab Holdings Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GRAB News
일일 변동 비율
6.32 6.50
년간 변동
3.36 6.50
- 이전 종가
- 6.35
- 시가
- 6.39
- Bid
- 6.39
- Ask
- 6.69
- 저가
- 6.32
- 고가
- 6.50
- 볼륨
- 31.526 K
- 일일 변동
- 0.63%
- 월 변동
- 30.14%
- 6개월 변동
- 43.27%
- 년간 변동율
- 67.72%
20 9월, 토요일