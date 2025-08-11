Währungen / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.44 USD 0.09 (1.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRAB hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.32 bis zu einem Hoch von 6.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grab Holdings Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.32 6.50
Jahresspanne
3.36 6.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.35
- Eröffnung
- 6.39
- Bid
- 6.44
- Ask
- 6.74
- Tief
- 6.32
- Hoch
- 6.50
- Volumen
- 16.625 K
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- 31.16%
- 6-Monatsänderung
- 44.39%
- Jahresänderung
- 69.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K