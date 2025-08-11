通貨 / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.35 USD 0.25 (4.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRABの今日の為替レートは、4.10%変化しました。日中、通貨は1あたり6.06の安値と6.50の高値で取引されました。
Grab Holdings Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.06 6.50
1年のレンジ
3.36 6.50
- 以前の終値
- 6.10
- 始値
- 6.13
- 買値
- 6.35
- 買値
- 6.65
- 安値
- 6.06
- 高値
- 6.50
- 出来高
- 43.476 K
- 1日の変化
- 4.10%
- 1ヶ月の変化
- 29.33%
- 6ヶ月の変化
- 42.38%
- 1年の変化
- 66.67%
