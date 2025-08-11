クォートセクション
通貨 / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A

6.35 USD 0.25 (4.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRABの今日の為替レートは、4.10%変化しました。日中、通貨は1あたり6.06の安値と6.50の高値で取引されました。

Grab Holdings Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.06 6.50
1年のレンジ
3.36 6.50
以前の終値
6.10
始値
6.13
買値
6.35
買値
6.65
安値
6.06
高値
6.50
出来高
43.476 K
1日の変化
4.10%
1ヶ月の変化
29.33%
6ヶ月の変化
42.38%
1年の変化
66.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K