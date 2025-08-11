Devises / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.39 USD 0.04 (0.63%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GRAB a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.32 et à un maximum de 6.50.
Suivez la dynamique Grab Holdings Limited - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GRAB Nouvelles
- Brokers Suggest Investing in Grab (GRAB): Read This Before Placing a Bet
- Why Grab Holdings Stock Swooned by Almost 4% Today
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- La note de l’action Grab dégradée à "Conserver" par HSBC en raison de préoccupations liées à sa valorisation
- Grab Holdings Limited (GRAB) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- L’action Grab atteint un sommet de 52 semaines à 5,72 USD
- Grab Holdings Limited (GRAB) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- UBER Vs. GRAB: Which Ride-Hailing Stock Has Better Upside Potential?
- Grab Is Digital Infrastructure For Southeast Asia (NASDAQ:GRAB)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Is It Worth Investing in Grab (GRAB) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Investors Heavily Search Grab Holdings Limited (GRAB): Here is What You Need to Know
- Should Investors Buy Grab Stock Right Now?
- What's Going On With WeRide Stock Tuesday? - WeRide (NASDAQ:WRD)
- GRAB Q2 Earnings Meet, Revenues Surpass Estimates, Improve Y/Y
- Why Is WeRide Stock Surging Thursday? - WeRide (NASDAQ:WRD)
- Here is What to Know Beyond Why Grab Holdings Limited (GRAB) is a Trending Stock
- Grab: Asia's Super-App Play (NASDAQ:GRAB)
- Consumer Tech News (August 11–August 15): Consumer Sentiment Slips, Stimulus Sparks Rallies, and Cisco & Applied Materials Headline Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Grab invests in WeRide stock as firms partner on robotaxi rollout
- Why Is WeRide Stock Climbing Friday? - WeRide (NASDAQ:WRD), Grab Holdings (NASDAQ:GRAB)
- Uber Stock: The Hidden Edge In Its Robotaxi Strategy (NYSE:UBER)
Range quotidien
6.32 6.50
Range Annuel
3.36 6.50
- Clôture Précédente
- 6.35
- Ouverture
- 6.39
- Bid
- 6.39
- Ask
- 6.69
- Plus Bas
- 6.32
- Plus Haut
- 6.50
- Volume
- 31.526 K
- Changement quotidien
- 0.63%
- Changement Mensuel
- 30.14%
- Changement à 6 Mois
- 43.27%
- Changement Annuel
- 67.72%
