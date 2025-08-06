Валюты / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.32 USD 0.18 (2.93%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRAB за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.91, а максимальная — 6.42.
Следите за динамикой Grab Holdings Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.91 6.42
Годовой диапазон
3.36 6.42
- Предыдущее закрытие
- 6.14
- Open
- 6.12
- Bid
- 6.32
- Ask
- 6.62
- Low
- 5.91
- High
- 6.42
- Объем
- 54.259 K
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 28.72%
- 6-месячное изменение
- 41.70%
- Годовое изменение
- 65.88%
