Moedas / GRAB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.28 USD 0.18 (2.95%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GRAB para hoje mudou para 2.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.06 e o mais alto foi 6.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Grab Holdings Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRAB Notícias
- Brokers Suggest Investing in Grab (GRAB): Read This Before Placing a Bet
- Why Grab Holdings Stock Swooned by Almost 4% Today
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- HSBC rebaixa classificação das ações da Grab para Manter devido a preocupações com valorização
- Grab Holdings Limited (GRAB) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Ação da Grab atinge máxima de 52 semanas a US$ 5,72
- Grab Holdings Limited (GRAB) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- UBER Vs. GRAB: Which Ride-Hailing Stock Has Better Upside Potential?
- Grab Is Digital Infrastructure For Southeast Asia (NASDAQ:GRAB)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Is It Worth Investing in Grab (GRAB) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Investors Heavily Search Grab Holdings Limited (GRAB): Here is What You Need to Know
- Should Investors Buy Grab Stock Right Now?
- What's Going On With WeRide Stock Tuesday? - WeRide (NASDAQ:WRD)
- GRAB Q2 Earnings Meet, Revenues Surpass Estimates, Improve Y/Y
- Why Is WeRide Stock Surging Thursday? - WeRide (NASDAQ:WRD)
- Here is What to Know Beyond Why Grab Holdings Limited (GRAB) is a Trending Stock
- Grab: Asia's Super-App Play (NASDAQ:GRAB)
- Consumer Tech News (August 11–August 15): Consumer Sentiment Slips, Stimulus Sparks Rallies, and Cisco & Applied Materials Headline Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Grab invests in WeRide stock as firms partner on robotaxi rollout
- Why Is WeRide Stock Climbing Friday? - WeRide (NASDAQ:WRD), Grab Holdings (NASDAQ:GRAB)
- Uber Stock: The Hidden Edge In Its Robotaxi Strategy (NYSE:UBER)
Faixa diária
6.06 6.50
Faixa anual
3.36 6.50
- Fechamento anterior
- 6.10
- Open
- 6.13
- Bid
- 6.28
- Ask
- 6.58
- Low
- 6.06
- High
- 6.50
- Volume
- 37.056 K
- Mudança diária
- 2.95%
- Mudança mensal
- 27.90%
- Mudança de 6 meses
- 40.81%
- Mudança anual
- 64.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh