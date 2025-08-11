Valute / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.39 USD 0.04 (0.63%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRAB ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.32 e ad un massimo di 6.50.
Segui le dinamiche di Grab Holdings Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.32 6.50
Intervallo Annuale
3.36 6.50
- Chiusura Precedente
- 6.35
- Apertura
- 6.39
- Bid
- 6.39
- Ask
- 6.69
- Minimo
- 6.32
- Massimo
- 6.50
- Volume
- 31.526 K
- Variazione giornaliera
- 0.63%
- Variazione Mensile
- 30.14%
- Variazione Semestrale
- 43.27%
- Variazione Annuale
- 67.72%
21 settembre, domenica