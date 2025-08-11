QuotazioniSezioni
Valute / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A

6.39 USD 0.04 (0.63%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GRAB ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.32 e ad un massimo di 6.50.

Segui le dinamiche di Grab Holdings Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.32 6.50
Intervallo Annuale
3.36 6.50
Chiusura Precedente
6.35
Apertura
6.39
Bid
6.39
Ask
6.69
Minimo
6.32
Massimo
6.50
Volume
31.526 K
Variazione giornaliera
0.63%
Variazione Mensile
30.14%
Variazione Semestrale
43.27%
Variazione Annuale
67.72%
21 settembre, domenica