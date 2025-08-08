货币 / GRAB
GRAB: Grab Holdings Limited - Class A
6.06 USD 0.26 (4.11%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GRAB汇率已更改-4.11%。当日，交易品种以低点5.91和高点6.13进行交易。
关注Grab Holdings Limited - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GRAB新闻
日范围
5.91 6.13
年范围
3.36 6.42
- 前一天收盘价
- 6.32
- 开盘价
- 6.12
- 卖价
- 6.06
- 买价
- 6.36
- 最低价
- 5.91
- 最高价
- 6.13
- 交易量
- 52.352 K
- 日变化
- -4.11%
- 月变化
- 23.42%
- 6个月变化
- 35.87%
- 年变化
- 59.06%
