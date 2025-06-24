Divisas / GOOD
GOOD: Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust
12.95 USD 0.05 (0.39%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GOOD de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.91, mientras que el máximo ha alcanzado 13.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GOOD News
- Cool Enough For Cuts
- Gladstone Commercial Executes Extension Lease With JBT Marel
- Gladstone Commercial (GOOD) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Gladstone Commercial extiende contrato de arrendamiento por 10 años con JBT Marel en Pensilvania
- Gladstone Commercial extends 10-year lease with JBT Marel in Pennsylvania
- Gladstone Commercial's Pivot To Industrial Properties Still Has Its Dividend Yield At 9%
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- 3 Triple Net REITs Positioned For Average 10% Returns
- Gladstone Commercial updates sales agreement, adds new agent and reports share sales
- Gladstone Commercial Q2 2025 slides: industrial focus drives portfolio growth
- Gladstone Commercial earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Gladstone (GOOD) Q2 Revenue Rises 5%
- Gladstone Commercial (GOOD) Meets Q2 FFO Estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Here is What to Know Beyond Why Gladstone Commercial Corporation (GOOD) is a Trending Stock
- Gladstone Commercial (GOOD) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Gladstone Commercial reports 100% rent collection, portfolio growth
- Gladstone Commercial (GOOD) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- The Bulls Are Back
- Gladstone Commercial Announces Industrial Acquisition in Harrison Township, Michigan
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
Rango diario
12.91 13.16
Rango anual
12.67 17.88
- Cierres anteriores
- 12.90
- Open
- 12.91
- Bid
- 12.95
- Ask
- 13.25
- Low
- 12.91
- High
- 13.16
- Volumen
- 708
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- -3.14%
- Cambio a 6 meses
- -13.38%
- Cambio anual
- -20.31%
