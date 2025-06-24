КотировкиРазделы
GOOD
GOOD: Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust

12.90 USD 0.11 (0.85%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GOOD за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.86, а максимальная — 13.05.

Следите за динамикой Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.86 13.05
Годовой диапазон
12.67 17.88
Предыдущее закрытие
13.01
Open
12.99
Bid
12.90
Ask
13.20
Low
12.86
High
13.05
Объем
525
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
-3.52%
6-месячное изменение
-13.71%
Годовое изменение
-20.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.