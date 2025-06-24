Währungen / GOOD
GOOD: Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust
13.03 USD 0.08 (0.62%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOOD hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.90 bis zu einem Hoch von 13.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GOOD News
GOOD on the Community Forum
Tagesspanne
12.90 13.07
Jahresspanne
12.67 17.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.95
- Eröffnung
- 12.95
- Bid
- 13.03
- Ask
- 13.33
- Tief
- 12.90
- Hoch
- 13.07
- Volumen
- 799
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- -2.54%
- 6-Monatsänderung
- -12.84%
- Jahresänderung
- -19.82%
