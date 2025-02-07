Divisas / FARM
FARM: Farmer Brothers Company
1.87 USD 0.02 (1.08%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FARM de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.85, mientras que el máximo ha alcanzado 1.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Farmer Brothers Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FARM News
- Farmer Bros.: Dismal Outlook Makes Sale Imperative - Hold (NASDAQ:FARM)
- Farmer Bros. Co. (FARM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Farmer Bros. Gross Margin Up 45% in Q4
- Farmer Bros. reporta pérdida mayor por acción en Q4 2025, acciones suben
- Transcripción del informe de resultados: Farmer Bros. Co reporta mayor pérdida por acción en el cuarto trimestre de 2025, acciones se disparan
- Earnings call transcript: Farmer Bros. Co Q4 2025 reports wider EPS loss, stock surges
- Las acciones de Farmer Bros suben un 18% por mejora en márgenes
- Acciones de Farmer Bros suben 18% por mejora en márgenes
- Farmer Bros shares soar 18% on improved margins
- Farmer Bros. Co se quedan por debajo de 0.07$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Farmer Bros. Co no alcanza por 0,07$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Farmer Bros. Co earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Bitcoin Ranch in Missouri
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Should You Buy or Hold Sprouts Farmers Stock Before Q2 Earnings?
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Farmer Bros. stock soars after launching strategic review
- Farmer Bros. Co. forms committee to explore strategic alternatives
- El Camino Hospital buys South Bay site from ag company Yuki Farms
- Farmer Brothers stock hits 52-week low at $1.46 amid challenges
- Opinion: Bird flu ravaged this farmer’s chickens. Now he says egg prices won’t come down unless the U.S. government steps in.
- China's current environment conducive to private economy, state planner says
- Dow Dips 400 Points; US Adds Fewer Than Expected Jobs - Conduit Pharmaceuticals (NASDAQ:CDT), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Nasdaq Gains Over 50 Points; Amazon Issues Weak Outlook - BILL Holdings (NYSE:BILL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
Rango diario
1.85 1.91
Rango anual
1.34 3.29
- Cierres anteriores
- 1.85
- Open
- 1.86
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Low
- 1.85
- High
- 1.91
- Volumen
- 260
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- -6.03%
- Cambio a 6 meses
- -15.77%
- Cambio anual
- -4.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B