货币 / FARM
FARM: Farmer Brothers Company
1.87 USD 0.02 (1.08%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FARM汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点1.85和高点1.91进行交易。
关注Farmer Brothers Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FARM新闻
- Farmer Bros.: Dismal Outlook Makes Sale Imperative - Hold (NASDAQ:FARM)
- Farmer Bros. Co. (FARM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Farmer Bros. Gross Margin Up 45% in Q4
- Farmer Bros. Co 2025财年第四季度报告亏损扩大，股价飙升
- Earnings call transcript: Farmer Bros. Co Q4 2025 reports wider EPS loss, stock surges
- Farmer Bros股价因利润率改善而飙升18%
- Farmer Bros shares soar 18% on improved margins
- Farmer Brothers Co.Q1每股收益及营收逊于预期
- Farmer Bros. Co earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
日范围
1.85 1.91
年范围
1.34 3.29
- 前一天收盘价
- 1.85
- 开盘价
- 1.86
- 卖价
- 1.87
- 买价
- 2.17
- 最低价
- 1.85
- 最高价
- 1.91
- 交易量
- 260
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- -6.03%
- 6个月变化
- -15.77%
- 年变化
- -4.10%
