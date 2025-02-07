通貨 / FARM
FARM: Farmer Brothers Company
1.86 USD 0.01 (0.53%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FARMの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり1.85の安値と1.95の高値で取引されました。
Farmer Brothers Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FARM News
- Farmer Bros.: Dismal Outlook Makes Sale Imperative - Hold (NASDAQ:FARM)
- Farmer Bros. Co. (FARM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Farmer Bros. Gross Margin Up 45% in Q4
- ファーマー・ブラザーズ、2025年度第4四半期のEPS損失拡大も株価急騰
- ファーマー・ブラザーズの株価、利益率改善で18%急騰
- 【決算速報】ファーマー・ブラザーズ、売上高は予想を下回り、利益は予想を下回る結果に
- Bitcoin Ranch in Missouri
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Should You Buy or Hold Sprouts Farmers Stock Before Q2 Earnings?
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Farmer Bros. stock soars after launching strategic review
- Farmer Bros. Co. forms committee to explore strategic alternatives
- El Camino Hospital buys South Bay site from ag company Yuki Farms
- Farmer Brothers stock hits 52-week low at $1.46 amid challenges
- Opinion: Bird flu ravaged this farmer’s chickens. Now he says egg prices won’t come down unless the U.S. government steps in.
- China's current environment conducive to private economy, state planner says
- Dow Dips 400 Points; US Adds Fewer Than Expected Jobs - Conduit Pharmaceuticals (NASDAQ:CDT), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Nasdaq Gains Over 50 Points; Amazon Issues Weak Outlook - BILL Holdings (NYSE:BILL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
1日のレンジ
1.85 1.95
1年のレンジ
1.34 3.29
- 以前の終値
- 1.87
- 始値
- 1.89
- 買値
- 1.86
- 買値
- 2.16
- 安値
- 1.85
- 高値
- 1.95
- 出来高
- 179
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- -6.53%
- 6ヶ月の変化
- -16.22%
- 1年の変化
- -4.62%
