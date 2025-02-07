Валюты / FARM
FARM: Farmer Brothers Company
1.85 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FARM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.88.
Следите за динамикой Farmer Brothers Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.83 1.88
Годовой диапазон
1.34 3.29
- Предыдущее закрытие
- 1.85
- Open
- 1.88
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Low
- 1.83
- High
- 1.88
- Объем
- 330
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -7.04%
- 6-месячное изменение
- -16.67%
- Годовое изменение
- -5.13%
