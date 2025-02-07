Dövizler / FARM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FARM: Farmer Brothers Company
1.90 USD 0.04 (2.15%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FARM fiyatı bugün 2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.86 ve Yüksek fiyatı olarak 1.95 aralığında işlem gördü.
Farmer Brothers Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FARM haberleri
- Farmer Bros.: Dismal Outlook Makes Sale Imperative - Hold (NASDAQ:FARM)
- Farmer Bros. Co. (FARM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Farmer Bros. Gross Margin Up 45% in Q4
- Farmer Bros. Co. 2025 mali yılı 4. çeyreğinde hisse başı zarar arttı, hisse fiyatı yükseldi
- Earnings call transcript: Farmer Bros. Co Q4 2025 reports wider EPS loss, stock surges
- Farmer Bros hisseleri iyileşen marjlarla %18 yükseldi
- Farmer Bros shares soar 18% on improved margins
- Farmer Bros. Co kazancı $0,07 ile beklentilere göre daha kötü, kâr ise beklentilere göre düşük
- Farmer Bros. Co earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Bitcoin Ranch in Missouri
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Should You Buy or Hold Sprouts Farmers Stock Before Q2 Earnings?
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Farmer Bros. stock soars after launching strategic review
- Farmer Bros. Co. forms committee to explore strategic alternatives
- El Camino Hospital buys South Bay site from ag company Yuki Farms
- Farmer Brothers stock hits 52-week low at $1.46 amid challenges
- Opinion: Bird flu ravaged this farmer’s chickens. Now he says egg prices won’t come down unless the U.S. government steps in.
- China's current environment conducive to private economy, state planner says
- Dow Dips 400 Points; US Adds Fewer Than Expected Jobs - Conduit Pharmaceuticals (NASDAQ:CDT), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Nasdaq Gains Over 50 Points; Amazon Issues Weak Outlook - BILL Holdings (NYSE:BILL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
Günlük aralık
1.86 1.95
Yıllık aralık
1.34 3.29
- Önceki kapanış
- 1.86
- Açılış
- 1.88
- Satış
- 1.90
- Alış
- 2.20
- Düşük
- 1.86
- Yüksek
- 1.95
- Hacim
- 186
- Günlük değişim
- 2.15%
- Aylık değişim
- -4.52%
- 6 aylık değişim
- -14.41%
- Yıllık değişim
- -2.56%
21 Eylül, Pazar