통화 / FARM
FARM: Farmer Brothers Company
1.90 USD 0.04 (2.15%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FARM 환율이 오늘 2.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.86이고 고가는 1.95이었습니다.
Farmer Brothers Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FARM News
- Farmer Bros.: Dismal Outlook Makes Sale Imperative - Hold (NASDAQ:FARM)
- Farmer Bros. Co. (FARM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Farmer Bros. Gross Margin Up 45% in Q4
- Farmer Bros, EPS 손실 확대에도 주가 급등
- Earnings call transcript: Farmer Bros. Co Q4 2025 reports wider EPS loss, stock surges
- Farmer Bros, 마진 개선에 힘입어 주가 18% 급등
- Farmer Bros shares soar 18% on improved margins
- Farmer Bros. Co earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Bitcoin Ranch in Missouri
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Should You Buy or Hold Sprouts Farmers Stock Before Q2 Earnings?
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Farmer Bros. stock soars after launching strategic review
- Farmer Bros. Co. forms committee to explore strategic alternatives
- El Camino Hospital buys South Bay site from ag company Yuki Farms
- Farmer Brothers stock hits 52-week low at $1.46 amid challenges
- Opinion: Bird flu ravaged this farmer’s chickens. Now he says egg prices won’t come down unless the U.S. government steps in.
- China's current environment conducive to private economy, state planner says
- Dow Dips 400 Points; US Adds Fewer Than Expected Jobs - Conduit Pharmaceuticals (NASDAQ:CDT), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Nasdaq Gains Over 50 Points; Amazon Issues Weak Outlook - BILL Holdings (NYSE:BILL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
일일 변동 비율
1.86 1.95
년간 변동
1.34 3.29
- 이전 종가
- 1.86
- 시가
- 1.88
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- 저가
- 1.86
- 고가
- 1.95
- 볼륨
- 186
- 일일 변동
- 2.15%
- 월 변동
- -4.52%
- 6개월 변동
- -14.41%
- 년간 변동율
- -2.56%
20 9월, 토요일