Währungen / FARM
FARM: Farmer Brothers Company
1.87 USD 0.01 (0.54%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FARM hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.87 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Farmer Brothers Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FARM News
Tagesspanne
1.87 1.95
Jahresspanne
1.34 3.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.86
- Eröffnung
- 1.88
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Tief
- 1.87
- Hoch
- 1.95
- Volumen
- 120
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- -6.03%
- 6-Monatsänderung
- -15.77%
- Jahresänderung
- -4.10%
