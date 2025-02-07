Valute / FARM
FARM: Farmer Brothers Company
1.90 USD 0.04 (2.15%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FARM ha avuto una variazione del 2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.86 e ad un massimo di 1.95.
Segui le dinamiche di Farmer Brothers Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FARM News
- Farmer Bros.: Dismal Outlook Makes Sale Imperative - Hold (NASDAQ:FARM)
- Farmer Bros. Co. (FARM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Farmer Bros. Gross Margin Up 45% in Q4
- Earnings call transcript: Farmer Bros. Co Q4 2025 reports wider EPS loss, stock surges
- Farmer Bros shares soar 18% on improved margins
- Farmer Bros. Co earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Farmer Bros. stock soars after launching strategic review
Intervallo Giornaliero
1.86 1.95
Intervallo Annuale
1.34 3.29
- Chiusura Precedente
- 1.86
- Apertura
- 1.88
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Minimo
- 1.86
- Massimo
- 1.95
- Volume
- 186
- Variazione giornaliera
- 2.15%
- Variazione Mensile
- -4.52%
- Variazione Semestrale
- -14.41%
- Variazione Annuale
- -2.56%
21 settembre, domenica