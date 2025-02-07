Moedas / FARM
FARM: Farmer Brothers Company
1.87 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FARM para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.86 e o mais alto foi 1.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Farmer Brothers Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FARM Notícias
Farmer Bros.: Dismal Outlook Makes Sale Imperative - Hold (NASDAQ:FARM)
Farmer Bros. Co. (FARM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Farmer Bros. Gross Margin Up 45% in Q4
Transcrição da teleconferência de resultados: Farmer Bros. Co reporta aumento no prejuízo por ação no 4T de 2025, ações disparam
- Earnings call transcript: Farmer Bros. Co Q4 2025 reports wider EPS loss, stock surges
Ações da Farmer Bros sobem 18% com melhoria nas margens
- Farmer Bros shares soar 18% on improved margins
Lucro da Farmer Bros. Co veio abaixo das projeções por $0,07; receita menor do que estimativas
- Farmer Bros. Co earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
Farmer Bros. stock soars after launching strategic review
Farmer Brothers stock hits 52-week low at $1.46 amid challenges
Faixa diária
1.86 1.95
Faixa anual
1.34 3.29
- Fechamento anterior
- 1.87
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Low
- 1.86
- High
- 1.95
- Volume
- 115
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -6.03%
- Mudança de 6 meses
- -15.77%
- Mudança anual
- -4.10%
