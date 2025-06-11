Divisas / EVEX
EVEX: Eve Holding Inc
3.64 USD 0.11 (2.93%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVEX de hoy ha cambiado un -2.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.60, mientras que el máximo ha alcanzado 3.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eve Holding Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVEX News
- Cantor Fitzgerald mantiene calificación Neutral para acciones de Joby Aviation
- Top 3 Industrials Stocks That Are Set To Fly In September - Core & Main (NYSE:CNM), Eve Holding (NYSE:EVEX)
- Eve Holding: Delays eVTOL Flight Testing But Opportunity Remains (NYSE:EVEX)
- Eve Holding tumbles 46% after InvestingPro’s July overvaluation alert
- Canaccord Genuity lowers Eve Holding stock price target on dilution impact
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Eve raises $230 million in capital, adds dual listing in Brazil
- BTIG assumes coverage on Eve Holding stock with Neutral rating
- Eve Q2 2025 slides: First binding eVTOL order secured as prototype nears flight
- EVEX vs. JOBY: Which eVTOL Stock Holds the Edge in Urban Air Mobility?
- Eve Holding stock hits 52-week high at $7.68
- Eve Holding stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Are Blue Skies Ahead for This Hot Flying Car Stock?
- Eve Air Mobility signs LOI for up to 50 eVTOL aircraft in Costa Rica
- Eve Holding stock hits 52-week high at 6.24 USD
- This Flying Car Stock Just Got a $250 Million Boost. Should You Buy Shares Now?
- Eve Holding stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Airbus Stock Climbs, Embraer Rallies After Paris Air Show Wins
- Eve Air Mobility and Future Flight Global Sign Letter of Intent for up to 54 eVTOLs Serving Brazil and the United States
- Eve Air Mobility Twenty-Year Market Outlook Highlights Growth of Urban Air Mobility Globally
- Eve Holding: High Beta eVTOL Play (NYSE:EVEX)
Rango diario
3.60 3.84
Rango anual
2.61 7.69
- Cierres anteriores
- 3.75
- Open
- 3.84
- Bid
- 3.64
- Ask
- 3.94
- Low
- 3.60
- High
- 3.84
- Volumen
- 2.065 K
- Cambio diario
- -2.93%
- Cambio mensual
- -6.19%
- Cambio a 6 meses
- 6.43%
- Cambio anual
- 12.00%
