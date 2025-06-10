Währungen / EVEX
EVEX: Eve Holding Inc
3.78 USD 0.14 (3.85%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVEX hat sich für heute um 3.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.67 bis zu einem Hoch von 3.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eve Holding Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EVEX News
Tagesspanne
3.67 3.79
Jahresspanne
2.61 7.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.64
- Eröffnung
- 3.77
- Bid
- 3.78
- Ask
- 4.08
- Tief
- 3.67
- Hoch
- 3.79
- Volumen
- 1.530 K
- Tagesänderung
- 3.85%
- Monatsänderung
- -2.58%
- 6-Monatsänderung
- 10.53%
- Jahresänderung
- 16.31%
