Valute / EVEX
EVEX: Eve Holding Inc
3.98 USD 0.20 (5.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVEX ha avuto una variazione del 5.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 4.09.
Segui le dinamiche di Eve Holding Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.77 4.09
Intervallo Annuale
2.61 7.69
- Chiusura Precedente
- 3.78
- Apertura
- 3.80
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Minimo
- 3.77
- Massimo
- 4.09
- Volume
- 2.395 K
- Variazione giornaliera
- 5.29%
- Variazione Mensile
- 2.58%
- Variazione Semestrale
- 16.37%
- Variazione Annuale
- 22.46%
20 settembre, sabato