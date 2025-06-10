통화 / EVEX
EVEX: Eve Holding Inc
3.98 USD 0.20 (5.29%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EVEX 환율이 오늘 5.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.77이고 고가는 4.09이었습니다.
Eve Holding Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.77 4.09
년간 변동
2.61 7.69
- 이전 종가
- 3.78
- 시가
- 3.80
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- 저가
- 3.77
- 고가
- 4.09
- 볼륨
- 2.395 K
- 일일 변동
- 5.29%
- 월 변동
- 2.58%
- 6개월 변동
- 16.37%
- 년간 변동율
- 22.46%
20 9월, 토요일