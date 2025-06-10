通貨 / EVEX
EVEX: Eve Holding Inc
3.78 USD 0.14 (3.85%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVEXの今日の為替レートは、3.85%変化しました。日中、通貨は1あたり3.67の安値と3.79の高値で取引されました。
Eve Holding Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.67 3.79
1年のレンジ
2.61 7.69
- 以前の終値
- 3.64
- 始値
- 3.77
- 買値
- 3.78
- 買値
- 4.08
- 安値
- 3.67
- 高値
- 3.79
- 出来高
- 1.530 K
- 1日の変化
- 3.85%
- 1ヶ月の変化
- -2.58%
- 6ヶ月の変化
- 10.53%
- 1年の変化
- 16.31%
