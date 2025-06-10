货币 / EVEX
EVEX: Eve Holding Inc
3.71 USD 0.04 (1.07%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVEX汇率已更改-1.07%。当日，交易品种以低点3.69和高点3.84进行交易。
关注Eve Holding Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVEX新闻
- Cantor Fitzgerald维持Joby Aviation股票中性评级
- Cantor Fitzgerald reiterates Neutral rating on Joby Aviation stock
- Top 3 Industrials Stocks That Are Set To Fly In September - Core & Main (NYSE:CNM), Eve Holding (NYSE:EVEX)
- Eve Holding: Delays eVTOL Flight Testing But Opportunity Remains (NYSE:EVEX)
- Eve Holding tumbles 46% after InvestingPro’s July overvaluation alert
- Canaccord Genuity lowers Eve Holding stock price target on dilution impact
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Eve raises $230 million in capital, adds dual listing in Brazil
- BTIG assumes coverage on Eve Holding stock with Neutral rating
- Eve Q2 2025 slides: First binding eVTOL order secured as prototype nears flight
- EVEX vs. JOBY: Which eVTOL Stock Holds the Edge in Urban Air Mobility?
- Eve Holding stock hits 52-week high at $7.68
- Eve Holding stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Are Blue Skies Ahead for This Hot Flying Car Stock?
- Eve Air Mobility signs LOI for up to 50 eVTOL aircraft in Costa Rica
- Eve Holding stock hits 52-week high at 6.24 USD
- This Flying Car Stock Just Got a $250 Million Boost. Should You Buy Shares Now?
- Eve Holding stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Airbus Stock Climbs, Embraer Rallies After Paris Air Show Wins
- Eve Air Mobility and Future Flight Global Sign Letter of Intent for up to 54 eVTOLs Serving Brazil and the United States
- Eve Air Mobility Twenty-Year Market Outlook Highlights Growth of Urban Air Mobility Globally
- Eve Holding: High Beta eVTOL Play (NYSE:EVEX)
- Cantor maintains Overweight on Eve Holding, $5 price target
日范围
3.69 3.84
年范围
2.61 7.69
- 前一天收盘价
- 3.75
- 开盘价
- 3.84
- 卖价
- 3.71
- 买价
- 4.01
- 最低价
- 3.69
- 最高价
- 3.84
- 交易量
- 757
- 日变化
- -1.07%
- 月变化
- -4.38%
- 6个月变化
- 8.48%
- 年变化
- 14.15%
