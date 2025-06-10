Валюты / EVEX
EVEX: Eve Holding Inc
3.75 USD 0.08 (2.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVEX за сегодня изменился на -2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.71, а максимальная — 3.86.
Следите за динамикой Eve Holding Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.71 3.86
Годовой диапазон
2.61 7.69
- Предыдущее закрытие
- 3.83
- Open
- 3.84
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Low
- 3.71
- High
- 3.86
- Объем
- 1.101 K
- Дневное изменение
- -2.09%
- Месячное изменение
- -3.35%
- 6-месячное изменение
- 9.65%
- Годовое изменение
- 15.38%
