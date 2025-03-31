Divisas / EDBL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EDBL: Edible Garden AG Incorporated
1.77 USD 0.02 (1.12%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDBL de hoy ha cambiado un -1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.74, mientras que el máximo ha alcanzado 1.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Edible Garden AG Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDBL News
- Earnings call transcript: Edible Garden Q2 2025 results disappoint, stock falls
- Edible Garden AG Incorporated (EDBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Edible Garden exits low-margin products, focuses on shelf-stable lines
- Edible Garden AG updates Series B preferred stock voting rights to comply with Nasdaq
- Edible Garden expands retail presence in Northeast
- S&P 500 Moves Lower; Lowe's Earnings Top Views - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Dow Tumbles Over 300 Points; Target Posts Downbeat Earnings - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Edible Garden Strengthens Balance Sheet and Expands R&D Through $12 Million Acquisition of Sustainable Farming Assets of NaturalShrimp Farms Inc.
- Edible Garden AG Incorporated (EDBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.74 1.80
Rango anual
0.12 5.00
- Cierres anteriores
- 1.79
- Open
- 1.80
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.74
- High
- 1.80
- Volumen
- 52
- Cambio diario
- -1.12%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- -24.68%
- Cambio anual
- 580.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B