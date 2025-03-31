FiyatlarBölümler
Dövizler / EDBL
Geri dön - Hisse senetleri

EDBL: Edible Garden AG Incorporated

1.84 USD 0.07 (3.95%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EDBL fiyatı bugün 3.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.77 ve Yüksek fiyatı olarak 1.84 aralığında işlem gördü.

Edible Garden AG Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDBL haberleri

Günlük aralık
1.77 1.84
Yıllık aralık
0.12 5.00
Önceki kapanış
1.77
Açılış
1.77
Satış
1.84
Alış
2.14
Düşük
1.77
Yüksek
1.84
Hacim
64
Günlük değişim
3.95%
Aylık değişim
3.95%
6 aylık değişim
-21.70%
Yıllık değişim
607.69%
21 Eylül, Pazar