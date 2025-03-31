Dövizler / EDBL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EDBL: Edible Garden AG Incorporated
1.84 USD 0.07 (3.95%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EDBL fiyatı bugün 3.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.77 ve Yüksek fiyatı olarak 1.84 aralığında işlem gördü.
Edible Garden AG Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDBL haberleri
- Earnings call transcript: Edible Garden Q2 2025 results disappoint, stock falls
- Edible Garden AG Incorporated (EDBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Edible Garden exits low-margin products, focuses on shelf-stable lines
- Edible Garden AG updates Series B preferred stock voting rights to comply with Nasdaq
- Edible Garden expands retail presence in Northeast
- S&P 500 Moves Lower; Lowe's Earnings Top Views - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Dow Tumbles Over 300 Points; Target Posts Downbeat Earnings - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Edible Garden Strengthens Balance Sheet and Expands R&D Through $12 Million Acquisition of Sustainable Farming Assets of NaturalShrimp Farms Inc.
- Edible Garden AG Incorporated (EDBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.77 1.84
Yıllık aralık
0.12 5.00
- Önceki kapanış
- 1.77
- Açılış
- 1.77
- Satış
- 1.84
- Alış
- 2.14
- Düşük
- 1.77
- Yüksek
- 1.84
- Hacim
- 64
- Günlük değişim
- 3.95%
- Aylık değişim
- 3.95%
- 6 aylık değişim
- -21.70%
- Yıllık değişim
- 607.69%
21 Eylül, Pazar