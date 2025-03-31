Währungen / EDBL
EDBL: Edible Garden AG Incorporated
1.82 USD 0.05 (2.82%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDBL hat sich für heute um 2.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.77 bis zu einem Hoch von 1.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Edible Garden AG Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDBL News
Tagesspanne
1.77 1.82
Jahresspanne
0.12 5.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.77
- Eröffnung
- 1.77
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Tief
- 1.77
- Hoch
- 1.82
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- 2.82%
- Monatsänderung
- 2.82%
- 6-Monatsänderung
- -22.55%
- Jahresänderung
- 600.00%
