Валюты / EDBL
EDBL: Edible Garden AG Incorporated
1.79 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDBL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.75, а максимальная — 1.80.
Следите за динамикой Edible Garden AG Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EDBL
- Earnings call transcript: Edible Garden Q2 2025 results disappoint, stock falls
- Edible Garden AG Incorporated (EDBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Edible Garden exits low-margin products, focuses on shelf-stable lines
- Edible Garden AG updates Series B preferred stock voting rights to comply with Nasdaq
- Edible Garden expands retail presence in Northeast
- S&P 500 Moves Lower; Lowe's Earnings Top Views - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Dow Tumbles Over 300 Points; Target Posts Downbeat Earnings - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Edible Garden Strengthens Balance Sheet and Expands R&D Through $12 Million Acquisition of Sustainable Farming Assets of NaturalShrimp Farms Inc.
- Edible Garden AG Incorporated (EDBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.75 1.80
Годовой диапазон
0.12 5.00
- Предыдущее закрытие
- 1.79
- Open
- 1.77
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Low
- 1.75
- High
- 1.80
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.13%
- 6-месячное изменение
- -23.83%
- Годовое изменение
- 588.46%
