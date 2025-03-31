QuotazioniSezioni
Valute / EDBL
Tornare a Azioni

EDBL: Edible Garden AG Incorporated

1.84 USD 0.07 (3.95%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EDBL ha avuto una variazione del 3.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.77 e ad un massimo di 1.84.

Segui le dinamiche di Edible Garden AG Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDBL News

Intervallo Giornaliero
1.77 1.84
Intervallo Annuale
0.12 5.00
Chiusura Precedente
1.77
Apertura
1.77
Bid
1.84
Ask
2.14
Minimo
1.77
Massimo
1.84
Volume
64
Variazione giornaliera
3.95%
Variazione Mensile
3.95%
Variazione Semestrale
-21.70%
Variazione Annuale
607.69%
21 settembre, domenica