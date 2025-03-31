Valute / EDBL
EDBL: Edible Garden AG Incorporated
1.84 USD 0.07 (3.95%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDBL ha avuto una variazione del 3.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.77 e ad un massimo di 1.84.
Segui le dinamiche di Edible Garden AG Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EDBL News
- Earnings call transcript: Edible Garden Q2 2025 results disappoint, stock falls
- Edible Garden AG Incorporated (EDBL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Edible Garden exits low-margin products, focuses on shelf-stable lines
- Edible Garden AG updates Series B preferred stock voting rights to comply with Nasdaq
- Edible Garden expands retail presence in Northeast
- S&P 500 Moves Lower; Lowe's Earnings Top Views - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Dow Tumbles Over 300 Points; Target Posts Downbeat Earnings - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Edible Garden Strengthens Balance Sheet and Expands R&D Through $12 Million Acquisition of Sustainable Farming Assets of NaturalShrimp Farms Inc.
- Edible Garden AG Incorporated (EDBL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.77 1.84
Intervallo Annuale
0.12 5.00
- Chiusura Precedente
- 1.77
- Apertura
- 1.77
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Minimo
- 1.77
- Massimo
- 1.84
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 3.95%
- Variazione Mensile
- 3.95%
- Variazione Semestrale
- -21.70%
- Variazione Annuale
- 607.69%
