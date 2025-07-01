Divisas / DRV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DRV: Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares
24.55 USD 0.07 (0.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DRV de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.43, mientras que el máximo ha alcanzado 24.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRV News
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- Fed seen on track for rate cuts as job worries eclipse inflation fears
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- The Calm Before The Cut
- Oil slips as market weighs end of US summer driving and India supply dilemma
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- US stock index futures rise after July inflation data
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Gold futures climb to fresh record after report of US tariff move
- Oil slips after OPEC+ agrees to hike output in September
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Why Consider U.S. REITs Now?
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- Powell Pressured As Inflation Cools
- Traders stick to bets on September Fed rate cut after inflation report
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Oil slips 1% after OPEC+ accelerates output hikes
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Wall St Week Ahead Investors eye tariff deadline as US stocks rally
- 3 Market Predictions For July
- 2025 Mid-Year Update: Inside Real Estate Outlook - Back To Basics
Rango diario
23.43 24.58
Rango anual
22.02 40.99
- Cierres anteriores
- 24.48
- Open
- 24.30
- Bid
- 24.55
- Ask
- 24.85
- Low
- 23.43
- High
- 24.58
- Volumen
- 188
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- -0.08%
- Cambio a 6 meses
- -5.10%
- Cambio anual
- 7.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B