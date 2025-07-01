Валюты / DRV
DRV: Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares
24.48 USD 0.39 (1.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRV за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.94, а максимальная — 24.57.
Следите за динамикой Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DRV
Дневной диапазон
23.94 24.57
Годовой диапазон
22.02 40.99
- Предыдущее закрытие
- 24.09
- Open
- 24.15
- Bid
- 24.48
- Ask
- 24.78
- Low
- 23.94
- High
- 24.57
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- 1.62%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- -5.37%
- Годовое изменение
- 6.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.