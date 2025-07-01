КотировкиРазделы
DRV: Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares

24.48 USD 0.39 (1.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DRV за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.94, а максимальная — 24.57.

Следите за динамикой Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.94 24.57
Годовой диапазон
22.02 40.99
Предыдущее закрытие
24.09
Open
24.15
Bid
24.48
Ask
24.78
Low
23.94
High
24.57
Объем
144
Дневное изменение
1.62%
Месячное изменение
-0.37%
6-месячное изменение
-5.37%
Годовое изменение
6.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.