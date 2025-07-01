KurseKategorien
Währungen / DRV
Zurück zum Aktien

DRV: Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares

24.65 USD 0.20 (0.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRV hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.30 bis zu einem Hoch von 24.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRV News

Tagesspanne
24.30 24.69
Jahresspanne
22.02 40.99
Vorheriger Schlusskurs
24.45
Eröffnung
24.51
Bid
24.65
Ask
24.95
Tief
24.30
Hoch
24.69
Volumen
52
Tagesänderung
0.82%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
-4.72%
Jahresänderung
7.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K