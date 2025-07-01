Währungen / DRV
DRV: Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares
24.65 USD 0.20 (0.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRV hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.30 bis zu einem Hoch von 24.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DRV News
Tagesspanne
24.30 24.69
Jahresspanne
22.02 40.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.45
- Eröffnung
- 24.51
- Bid
- 24.65
- Ask
- 24.95
- Tief
- 24.30
- Hoch
- 24.69
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- -4.72%
- Jahresänderung
- 7.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K