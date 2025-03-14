Divisas / BZUN
BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares
4.58 USD 0.06 (1.33%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BZUN de hoy ha cambiado un 1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.47, mientras que el máximo ha alcanzado 4.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Baozun Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
4.47 4.67
Rango anual
2.12 4.88
- Cierres anteriores
- 4.52
- Open
- 4.60
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- Low
- 4.47
- High
- 4.67
- Volumen
- 508
- Cambio diario
- 1.33%
- Cambio mensual
- 36.72%
- Cambio a 6 meses
- 69.00%
- Cambio anual
- 28.29%
